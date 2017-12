Russisch oppositieleider Navalny mobiliseert duizenden aanhangers LB

17u07

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft duizenden aanhangers in heel het land gemobiliseerd. In totaal kwamen meer dan 15.000 aanhangers samen in een twintigtal steden. Hij wil zich kandidaat stellen voor de Russische presidentsverkiezingen tegen president Vladimir Poetin, hoewel hij zich niet verkiesbaar mag stellen.

"Ik ben trots jullie aan te kondigen dat ik de kandidaat van heel Rusland ben", aldus de oppositieleider voor meer dan 700 aanhangers, die aan de oever van de Moskva in Moskou waren verzameld. "We zijn klaar om te winnen en dat zullen we doen." Volgens zijn campagneteam waren twee leden van de centrale kiescommissie aanwezig op de bijeenkomst.

Onverkiesbaar verklaard

Die commissie had de 41-jarige in oktober onverkiesbaar verklaard tot in 2028, vanwege een veroordeling voor fraude. Navalny sprak over een schijnproces.

Om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen als zelfverklaard kandidaat, moet hij volgens de Russische wetgeving de steun krijgen in een stad van minstens 500 kiezers, om aan de commissie te kunnen vragen hem op te nemen op de officiële lijst.

Het dossier van Navalny is nog niet ingediend, aldus zijn woordvoerster. Het team wil dat ten laatste in de loop van de dag nog doen. Hij verzekerde de benodigde steun te verzamelen van minstens 500 kiezers in elk van de steden waar manifestaties waren voorzien. Volgens hem wordt het zo wel heel moeilijk voor de centrale autoriteiten om zijn registratie te weigeren.

Boycot

Volgens zijn team kwamen in Jekaterinburg meer dan 900 aanhangers zijn, 800 in Rostov-aan-de-Don en meer dan 700 in Novosibirsk. Ook waren er manifestaties in Sint-Petersburg en Vladivostok.

Navalny dreigde er opnieuw mee om de verkiezingen te boycotten, indien zijn kandidatuur niet zou worden gevalideerd. We moeten "verkiezingen verhinderen als ze oneerlijk zijn", waarschuwde hij.

De centrale autoriteiten stellen dan weer dat enkel "een mirakel" ervoor kan zorgen dat Navalny wegens zijn veroordeling nog kan deelnemen.

EPA Aanhangers van Navalny stemmen in Moskou om hem te nomineren als presidentskandidaat.