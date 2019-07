Russisch oppositieleider Navalny mag niet eerder de cel uit na mogelijke vergiftiging ADN

30 juli 2019

15u26

Bron: Belga 0 Een rechtbank in Moskou heeft een verzoek afgewezen om oppositieleider Alexej Navalny om gezondheidsredenen eerder vrij te laten. De politicus zit een gevangenisstraf van 30 dagen uit voor het organiseren van een illegale demonstratie en moest afgelopen weekend naar het ziekenhuis nadat hij ziek werd in de gevangenis.

Navalny is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. Hij werd meteen teruggebracht naar zijn cel.

Het is onduidelijk wat er aan de hand was met de Kremlincriticus, maar Navalny en zijn arts sluiten niet uit dat hij is vergiftigd. De advocaat van de oppositieleider zei gisteren dat de cel waar zijn cliënt wordt vastgehouden “mogelijk de bron was van de mysterieuze aandoening”. Ze zei te denken dat Navalny was “vergiftigd met een onbekende chemische stof”.



Het ziekenhuis wil uit privacyoverwegingen geen uitspraken doen over de vermoedelijke oorzaak van de medische problemen. Wel zei een arts dat vergiftiging "niet is bewezen" en dat het leven van de politicus niet in gevaar is.

