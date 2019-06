Russisch nepnieuws floreert op YouTube AW

07 juni 2019

09u43

Bron: ANP 0 Veertien Russische YouTube-kanalen die nepnieuws verspreiden hebben miljarden views gekregen en miljoenen dollars aan advertentiegelden binnengehaald, stellen onderzoekers. De kanalen zijn niet aangemerkt als gesteund door een staat, ondanks het beleid van de streamingdienst.

De kanalen die desinformatie verspreiden zijn onder meer afkomstig van de nieuwszenders NTV en Russia-24. Daarop waren onder meer items te zien over Amerikaanse politici die illegale orgaandonatie in de doofpot zouden stoppen en een vermeende economische neergang van Scandinavische landen.



Het onderzoek van de Amerikaanse Google-dochter Omelas brengt duidelijk in beeld hoe de Russische overheid erin slaagt kijkers en opbrengsten te genereren via YouTube, dat maandelijks 2 miljard kijkers trekt.



YouTube heeft naar aanleiding van het onderzoek toegezegd de zenders duidelijker aan te duiden als staatszenders.

Bekijk ook hoe Avaaz nepnieuws onderzoekt en rechtzet: