Russisch munitiedepot vat vuur, heel dorp geëvacueerd ADN

16 mei 2018

17u54

Bron: Belga 4 In Centraal-Rusland zijn vandaag duizenden mensen geëvacueerd uit een dorp nadat brand was uitgebroken in een munitiedepot in de buurt.

De oorzaak is waarschijnlijk een grasbrand. Het vuur verspreidde zich over een gebied van 20 hectare in de buurt van het dorp Pugachevo, zo'n 1.000 kilometer ten oosten van Moskou. Het vuur bereikte ook het munitiedepot. Een snelweg in de buurt werd afgesloten omdat munitie ontplofte.

De brand was snel onder controle, zeggen de autoriteiten. Volgens het regionaal bestuur is er geen gevaar voor de inwoners van het dorp. Zeven jaar geleden brak in het zelfde munitiedepot al brand uit. Toen kwam een soldaat om het leven en werden duizenden huizen beschadigd.

В Удмуртии эвакуируют поселок Пугачево из-за взрывающихся боеприпасов https://t.co/7Fm4Ys4fvd pic.twitter.com/sdfYWbX2g9 РИА Новости(@ rianru) link