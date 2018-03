Russisch ministerie van Defensie beschuldigt VS van voorbereiden chemische aanval ADN

17 maart 2018

15u22

Bron: Belga 2 Amerikaanse instructeurs zijn "militanten" in Syrië aan het opleiden om in Zuid-Syrië chemische aanvallen uit te voeren, die dan toegeschreven worden aan de Syrische regering. Die beschuldiging heeft het Russische ministerie van Defensie vandaag geuit.

Zulke 'false flag'-operatie kan dan door de VS en de door de VS geleide coalitie aangewend worden voor aanvallen op Syrische regeringstroepen en -infrastructuur, zegt woordvoerder-generaal Sergej Roedskoj van het Defensieministerie in Moskou.

Volgens Roedskoj werden de "groepen saboteurs" begin maart ontplooid in de zuidelijke de-escalatiezone, nabij de steden al-Tanf en Deraa (waar het Syrische conflict in 2011 begon, nvdr), "waar eenheden van het zogenaamde Vrije Syrische Leger (FSA) zijn gelegerd". Roedskoj zegt dat hij voor zijn beschuldiging over "betrouwbare informatie" beschikt. Onduidelijk, aldus nog de generaal, is wie in deze door de VS wordt gesteund: het al-Nusrafront (al-Qaida) of "bondgenoten die momenteel Oost-Ghouta terroriseren".