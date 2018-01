Russisch minister Lavrov: "VS destabiliseren de wereld" Redactie

16u14 0 EPA Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov maandag op de jaarlijkse persconferentie over de positie van Rusland en haar diplomaten in de wereld. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft maandag tijdens een persconferentie flink uitgehaald naar de Verenigde Staten. Washington, aldus de minister, weigert "de realiteit van een multipolaire wereld onder ogen te zien".

De Amerikanen en hun bondgenoten "blijven hun standpunten opdringen (en dat) enkel via het dictaat en het ultimatum", zei Lavrov. "Ze willen niet luisteren naar andere centra in de wereldpolitiek."

Met die woorden haalde Lavrov zwaar uit naar de Verenigde Staten. Hij deed dat tijdens de jaarlijkse persconferentie van het Kremlin over de positie van Rusland in de wereld. Rusland verwijt de VS dat ze de wereld destabiliseren en haalde bij monde van haar minister een rist aan ergernissen over het Amerikaans buitenlands beleid aan.

Zo had Lavrov het over de gespannen relatie tussen Noord-Korea en de VS. Zonder de Amerikaanse president Donald Trump bij naam te noemen, liet Lavrov duidelijk verstaan zich niet te kunnen vinden in diens retoriek tegenover Noord-Korea. "De VS zeggen eigenlijk dat een militaire confrontatie onafwendbaar is, hoewel iedereen de catastrofale gevolgen van zo'n roekeloosheid verstaat."

'De VS blijven hun standpunten opdringen. Ze willen niet luisteren naar andere centra in de wereldpolitiek' Sergei Lavrov, Russisch minister van Buitenlandse Zaken

Ook riep hij Trump op om niet uit het nucleaire akkoord met Iran te stappen. De Amerikaanse president dreigde al verschillende keren uit de deal te stappen die Iran verplicht haar nucleaire programma in te perken in ruil voor minder (economische) sancties tegen het land.

Het jaar 2017 vond de Russische politicus overigens een "complex jaar", wijzend op de verschillende probleemgebieden in de wereld, waarbij "de dreigementen van Washington de toestand behoorlijk hebben verergerd".

Moeilijke relatie

De harde woorden van Lavrov komen een beetje als een verrassing. Zeker voor zij die geloven in de zogenaamde Russiagate, de veronderstelde samenwerking tussen Trump en het Kremlin in de Amerikaanse verkiezingen.

Lavrov zelf noemt de Russische relaties met de regering-Trump in elk geval al "veel complexer" dan die met de regering-Obama. En dat terwijl Trump zich tijdens zijn verkiezingscampagne nog duidelijk voor een detente met Rusland had uitgesproken. "Maar op sommige gebieden oefent de regering-Trump nog meer druk uit".

Volgens de buitenlandminister vreest Washington bijvoorbeeld de competitie met Rusland, op vlak van energie en gasleveringen aan Europa.