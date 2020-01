Russisch leger kondigt staakt-het-vuren af in Syrische provincie Idlib kv

09 januari 2020

23u14

Bron: Belga 0 Het Russische leger heeft vandaag een staakt-het-vuren afgekondigd in de regio van Idlib, de provincie in het noordwesten van Syrië, die geldt als een bolwerk van jihadi's. Het staakt-het-vuren is een onderdeel van een Russisch-Turks akkoord. Dat zegt het Russische Verzoeningscentrum voor Syrië, dat deel uitmaakt van het leger.

Hoewel de wapenstilstand eigenlijk al in augustus was aangekondigd, voerde het Syrische regime, dat gesteund wordt door Moskou, de jongste weken nog herhaaldelijk dodelijke bombardementen uit in Idlib. Sommige van de rebellen in de provincie krijgen de steun van Ankara. Door de bombardementen ontstond een vluchtelingenstroom naar Turkije.

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan hadden woensdag een ontmoeting. Een dag eerder had Ankara Rusland nog opgeroepen om "de aanvallen van het regime te stoppen".