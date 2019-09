Russisch koppel dat kinderen meenam naar oppositiebetoging behoudt toch het hoederecht AW

02 september 2019

17u13

Bron: Belga 0 Een Russisch koppel behoudt toch het hoederecht over zijn dochters: een opluchting want de Russische autoriteiten wilde de twee meisjes weghalen omdat hun ouders hen begin augustus hadden meegenomen naar een manifestatie van de oppositie. “Gevaarlijk” en “falen in het opvoeden van een kind” stelden de autoriteiten in hun aanklacht.

"Ze nemen ons onze kinderen niet af", verklaarde vader Pjotr Khomskikh nadat het koppel van de rechter te horen kreeg dat het "van gedrag moet veranderen".



Het echtpaar Khomskikh nam twee van zijn drie kinderen - twee dochters van respectievelijk drie jaar en drie maanden oud - op 3 augustus mee naar een niet-toegelaten oppositiebetoging in de Russische hoofdstad.



Ondanks aandringen van het parket, behouden moeder en vader toch het hoederecht over al hun kinderen, maar ze kregen door de rechter wel het verbod opgelegd om hen nog naar zulke manifestaties mee te nemen.

Gelijkaardige zaak

Voor een andere rechtbank in Moskou loopt overigens een gelijkaardige zaak tegen een ander koppel. Toch hadden zij anders dan het echtpaar Khomskikh gehandeld tijdens een betoging, en hadden ze hun eenjarig zoontje naar een vriend gebracht. Daarbij stelden de autoriteiten in hun verklaring dat het koppel het leven van hun baby in gevaar bracht door hun kind aan een derde persoon toe te vertrouwen. De ouders riskeren bovendien tot een jaar cel omdat ze hun kind “in gevaar gebracht hebben”.

Uitsluiting van oppositie

In Rusland woedt er al enkele weken protest: de demonstranten zijn boos omdat meerdere oppositieleiders niet mogen meedoen aan lokale verkiezingen in de Russische hoofdstad. Verschillende kandidaten van de oppositie kregen van de kiescommissie geen toestemming om op 8 september deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou.