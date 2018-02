Russisch gevechtsvliegtuig neergehaald in Syrië en piloot gevangen genomen MV

03 februari 2018

16u59

Bron: Belga 0 Een gewapende groep in Syrië heeft een Russisch gevechtsvliegtuig neergehaald en de piloot ervan gevangen genomen. Dat maakte het Syrische Observatorium voor de mensenrechten (SOHR) bekend. Een lokale rebellencommandant bevestigde dat aan het Duitse persagentschap DPA. Rusland heeft nog niets bekendgemaakt.

Het toestel dat werd neergehaald in de provincie Idlib, was een Sukhoi Su-25 volgens het observatorium. De piloot kon uit het toestel springen, maar werd gevangen genomen door gewapende strijders. Het is niet onmiddellijk duidelijk over welke groep het gaat.

De provincie Idlib is de enige die nog bijna volledig in handen is van de Syrische rebellen. De afgelopen weken hebben Syrische regeringstroepen, met Russische luchtsteun, de aanvallen op Idlib opgevoerd. Rusland is een van de belangrijkste bondgenoten van de Syrische president Bashar al-Assad.