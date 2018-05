Russisch gevechtsvliegtuig crasht na "botsing met vogel" in Syrië HA

03 mei 2018

14u19

Bron: AFP, ANP, DPA 1 Een Russisch gevechtsvliegtuig is neergestort in de Middellandse Zee, kort nadat het was opgestegen van een basis in Syrië. De twee piloten zijn omgekomen.

Het vliegtuig van het type Soechoj Su30SM was vertrokken van de Russische luchtmachtbasis Hmeimim in Syrië. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie werd het toestel niet beschoten. Wellicht vloog een vogel in de motor van het gevechtsvliegtuig en was dat de oorzaak van de crash.

De Russische luchtmacht is sinds 2015 in Syrië actief. Het leger verloor al verschillende toestellen door ongevallen of omdat ze beschoten werden.