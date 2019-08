Russisch gerecht blokkeert rekeningen van oppositieleider Navalny LH

08 augustus 2019

14u26

Bron: Belga 0 Het Russische gerecht heeft vandaag de rekeningen geblokkeerd van een organisatie en medewerkers van de belangrijkste Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Er loopt een onderzoek tegen hen wegens witwaspraktijken. De maatregel komt er op een moment dat het protest tegen president Vladimir Poetin oplaait.

"De Presnenski-rechtbank beval om de rekeningen te bevriezen van het Fonds voor Corruptiebestrijding en van enkele medewerkers", zegt de woordvoerder van Navalny, Kira Jarmysj. Ook de rekening van het team van Navalny is bevroren, ook al "heeft die niets met deze zaak te maken".

Het Russische onderzoekscomité had zaterdag bekendgemaakt dat ze een gerechtelijk onderzoek opent naar "witwaspraktijken" van de organisatie van Navalny. Ze wordt ervan beschuldigd op illegale wijze meer dan een miljard roebel (13,8 miljoen euro) ontvangen te hebben. Er vonden ook huiszoekingen plaats bij verschillende personen uit de omgeving van Navalny.

Het Fonds voor Corruptiebestrijding van Navalny ligt aan de basis van verschillende onderzoeken naar het weelderige leven en de corruptie bij de Russische elite.

Protest

De affaire komt er op het moment dat de Russische autoriteiten te maken krijgen met een van de grootste protestbewegingen sinds de terugkeer van Vladimir Poetin in het Kremlin in 2012. Twee niet-toegelaten betogingen voor vrije verkiezingen in Moskou leidden tot ongeveer 1.400 en 1.000 arrestaties. Bijna de volledige oppositie werd veroordeeld tot korte celstraffen omdat ze opgeroepen had te manifesteren.

Ook Navalny zelf zit dertig dagen in de cel. Eind juli moest hij naar het ziekenhuis wegens een "ernstige allergische reactie", maar intussen is hij terug in de gevangenis. Hij sluit niet uit "vergiftigd" te zijn.

