Russisch cruiseschip gaat in vlammen op LW

14 augustus 2019

08u22 0

De Holy Russia, een Russisch cruiseschip is in vlammen opgegaan toen het aangemeerd lag in de Volga. De brand zorgde voor een grote rookpluim terwijl de brandweer het vuur probeerde te blussen. Er waren geen mensen aan boord toen de brand uitbrak.

De Holy Russia lag al sinds 2015 aangemeerd omdat het binnenkort ontmanteld wordt. De politie onderzoekt nu hoe de brand kon ontstaan.