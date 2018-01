Russisch bedrijf klaagt oud-campagneleider Trump aan voor fraude IB

Paul Manafort is bij een rechtbank in New York aangeklaagd voor fraude door een Russisch bedrijf, nadat het bedrijf bijna 19 miljoen dollar aan Manafort had geleend om te investeren in een Oekraïense mediaonderneming. Donkere wolken pakken zich samen boven Paul Manafort, de oud-campagneleider van president Donald Trump. Hij is bij een rechtbank in New York aangeklaagd voor fraude door een Russisch bedrijf, nadat het bedrijf bijna 19 miljoen dollar aan Manafort had geleend om te investeren in een Oekraïense mediaonderneming.

Het Russisch bedrijf Surf Horizon is eigendom van de Russische oligarch Oleg Deripaska, met wie Manafort vaker zaken heeft gedaan. Volgens het bedrijf gebruikten Manafort en zijn zakenpartner Rick Gates het geld voor hun "persoonlijke spaarvarkens''.

De fraudezaak kwam aan het licht tijdens het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging in de presidentverkiezingen in 2016. Manafort wordt in de Verenigde Staten verdacht van samenzwering tegen de VS en een reeks financiële misdrijven. Hij heeft huisarrest.