Russin stikt bij wedstrijd taart eten SVM

16 februari 2020

20u01

Bron: ANP 1 Een jonge vrouw is in Moskou om het leven gekomen tijdens een wedstrijd taart eten. De 23-jarige had zich verslikt en is gestikt, meldt de krant ‘Komsomolskaja Pravda’.

Niemand van de aanwezigen kon haar helpen. Volgens persbureau Interfax willen onderzoekers echter ook nog kijken of het overlijden in verband kan gebracht worden met hartproblemen van de vrouw.

De opdracht van de wedstrijd was om binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk taart en gebak te eten. Twaalf mensen deden gisteravond mee.

Volgens berichten in de media had de jonge vrouw kort voor het einde de leiding. Om daadwerkelijk te winnen, pakte ze nog verschillende stukken taart en at ze die op. Na het laatste fluitsignaal bezweek de vrouw.