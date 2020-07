Russen vinden eindelijk oplossing voor mysterieus bergongeval uit 1959 TTR

11 juli 2020

20u15

Bron: belga 8 Meer dan zes decennia na de mysterieuze dood van negen Russische wandelaars in het Oeralgebergte, is nu via een nieuw onderzoek ontdekt dat een lawine de oorzaak was. Het incident op de Dyatlov-pas in februari 1959 leidde tot wilde geruchten en complottheorieën. Zo werd gespeculeerd over de tussenkomst van aliens, een rituele moord of een geheime rakettest.

De ingenieurs en studenten werden destijds dood aangetroffen in hun nachtkleding. Sommige lichamen vertoonden tekenen van schijnbaar onverklaarbare verwondingen. Eerste rapporten van de autoriteiten zeiden dat de huid en haren van sommige doden grijs waren geworden en dat er radioactiviteit was gemeten op hun kleding.

Meer dan een jaar geleden is een nieuw onderzoek gestart over wat er 61 jaar geleden echt is gebeurd. Andrej Kuryakov, woordvoerder van het regionale parket, heeft de resultaten vandaag bekendgemaakt. Volgens het nieuwe onderzoek zijn de sterfgevallen te wijten aan natuurlijke oorzaken.



Volgens het Russische persbureau Ria Novosti zei Kuryakov dat de meest waarschijnlijke verklaring was dat er een lawine had plaatsgevonden, toen de groep sliep in de bergen op zo'n 2.000 kilometer ten oosten van Moskou.

De wandelaars konden hun tenten verlaten en onderdak zoeken onder een helling. Maar toen de muur van sneeuw op hen afkwam, vroren ze uiteindelijk dood, zei hij, eraan toevoegend dat de temperatuur toen rond de min 40 graden Celsius bedroeg. De verwondingen waren ook kenmerkend voor lawineslachtoffers, zei Kuryakov.



