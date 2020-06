Russen trekken naar de stembus voor grondwetswijziging die Poetin levenslang president kan maken YV

25 juni 2020

10u18

Bron: Belga 0 De eerste Russen zijn donderdagochtend naar het stembureau gegaan om te laten weten wat ze vinden van de voorgestelde grondwetswijziging. De komende zeven dagen kan er in Rusland gestemd worden over de wijziging die ervoor kan gaan zorgen dat president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht blijft.

De 67-jarige president liet onlangs zelf weten dat hij nog niet zeker weet of hij langer aanblijft, mocht de wetswijziging worden aangenomen. Critici, zoals oppositielid Aleksej Navalni, beschuldigen Poetin ervan dat hij voor het leven wil regeren. Volgens de huidige regels mag hij zich eigenlijk al in 2024 niet meer herkiesbaar stellen. De president is al sinds 1999 aan de macht.

Poetin stelde de grondwetswijziging eerder dit jaar voor. Hoewel het hoger- en het lagerhuis snel instemden met het voorstel, wilde de president de mening van het volk horen.

Datum verplaatst

De stembusgang stond gepland voor 22 april, maar is verschoven vanwege de uitbraak van het coronavirus. Rusland telt zeker 606.000 besmettingen en daar komen er iedere dag nog duizenden bij. In de stembureaus zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen elkaar kunnen aansteken.

Zo zullen er mondmaskers en handschoenen ter beschikking worden gesteld, evenals balpennen voor eenmalig gebruik. De Russen die in de meest afgelegen gebieden van Rusland wonen, konden trouwens twee weken geleden al stemmen.

Verbod op homohuwelijk

De hervorming kent de president ook bijkomende voorrechten toe en schrijft conservatieve principes in de grondwet in, zoals het geloof in de definitie van het huwelijk als een unie van man en vrouw. In 2013 ondertekende Poetin een wet de het ‘promoten van homoseksualiteit’ in het land verbood. De wet werd al gebruikt om gay pride-optochten te verbieden en om homorechtenactivisten op te sluiten. Poetin zei in februari nog dat het homohuwelijk, zolang hij president is, niet legaal zal worden in het land.

