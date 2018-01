Russen organiseerden 129 Amerikaanse verkiezingsevenementen via Facebook kv

Een intern onderzoek van Facebook bracht aan het licht dat Russische actoren tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne van 2016 129 evenementen organiseerden op het sociale netwerk. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt aan het Amerikaans Congres. De ontdekking werpt meer licht op de manier waarop Rusland het kiesgedrag van de Amerikanen zou hebben proberen te beïnvloeden.

In een schriftelijke verklaring aan het Amerikaanse Congres die dateert van 8 januari, deelt Facebook mee dat de evenementen gezien werden door 338.300 Facebookgebruikers. 62.500 van hen gaven aan dat ze aanwezig zouden zijn. Het bedrijf zegt geen gegevens te hebben over het feit of de evenementen effectief plaatsvonden.

In september liet Facebook al weten dat de Russen “meerdere promotie-evenementen” hadden georganiseerd tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Minstens een deel daarvan waren politieke kiesbijeenkomsten over heikele onderwerpen zoals immigratie.

Facebook deelde ook mee dat het “overlappingen” had gevonden tussen onlinemarketing van Russische actoren in 2016 en van Trumps campagneteam, maar noemt het “onbeduidend”. Het bedrijf bevindt zich naar eigen zeggen niet in een positie om een samenzwering tussen beide kampen te bewijzen of te ontkrachten.

De Amerikaanse inlichtingendiensten stelden in januari 2017 in een rapport dat er duidelijke bewijzen waren dat Rusland geprobeerd heeft om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van Donald Trump. Rusland beweert daarentegen dat het zich niet met de campagne heeft bemoeid. Trump ontkent ook dat er sprake is van samenzwering tussen zijn campagneteam en het Kremlin en spreekt van een “heksenjacht”.

Eerder maakte Facebook al bekend dat naar schatting 126 miljoen Amerikanen gedurende een periode van twee jaar politieke inhoud te zien kregen op Facebook die vermoedelijk afkomstig was uit Rusland. Daarbovenop werden nog eens 16 miljoen Amerikanen via Instagram mogelijk blootgesteld aan Russische informatie.