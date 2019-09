Russen naar stembus na wekenlange protesten voor eerlijke lokale verkiezingen kv

08 september 2019

05u39

Bron: Belga 0 Over heel Rusland vinden zondag meer dan 5.000 regionale en lokale verkiezingen plaats, onder meer voor de plaatselijke Doema in Moskou (het 45 zitjes tellende parlement van de Russische hoofdstad). De verkiezingen in de hoofdstad zijn omstreden, want verschillende oppositiekandidaten zijn geweerd. De afgelopen weken hebben duizenden Russen dan ook betoogd voor eerlijke verkiezingen. Ook richt het protest zich tegen politiegeweld.

Sinds midden juli vonden quasi elk weekend manifestaties plaats in Moskou. De betogers manifesteerden tegen de weigering om oppositiekandidaten te laten deelnemen aan de verkiezing van het lokale parlement in Moskou. Daarbij zijn bijna 2.700 mensen opgepakt. Voor enkele manifestanten spraken rechtbanken zware straffen uit, voor de meesten kwam het tot korte celstraffen.

De regionale en lokale verkiezingen van vandaag lijken een moeilijke zaak te worden voor de regeringskandidaten, vanwege de sociale verontwaardiging en de economische stagnatie. Volgens een recente peiling van het centrum Levada is bijna een kwart van de Russen bereid om te protesteren. Ongeveer de helft van de bevraagden staat onverschillig tegenover de betogingen in Moskou, maar 41 procent oordeelt wel dat de politie buitensporig geweld heeft gebruikt.

“Onafhankelijke” kandidaten

In de hoofdstad zullen kiezers wel niet zo eenvoudig het onderscheid kunnen maken tussen kandidaten die door de regeringspartij Verenigd Rusland worden gesteund, meldt de Russische, Engelstalige onlinekrant Moscow Times. Voor het eerst sinds de oprichting van de partij in 2001 nomineerde de partij geen enkele kandidaat voor de lokale parlementsverkiezingen. In de plaats daarvan komen de kandidaten als onafhankelijke op. Nog volgens die krant passen zes van de zestien gouverneurs van de partij, die over het hele land herverkozen willen worden, dezelfde werkwijze toe.

Krim

President Vladimir Poetin krijgt vooral in Moskou te maken met protesten tegen zijn beleid. Dat is niet het geval op het schiereiland de Krim, dat door Rusland geannexeerd werd. Daar lijkt de regeringspartij wel te kunnen rekenen op een goede uitslag, zo tonen peilingen. Tijdens de zomerse verkiezingscampagne reed Poetin per motor mee met de motorclub 'Nachtwolven', bezocht hij een theater en sprak hij met arbeiders. De Europese Unie zal de verkiezing op het schiereiland van vandaag weliswaar niet erkennen, net als het referendum vijf jaar geleden. Ook de sancties tegen de annexatie zullen in voege blijven.

Volgens de centrale kiescommissie van Rusland zullen ongeveer 56 miljoen burgers een stem kunnen uitbrengen bij de verkiezingen. Ongeveer 47.000 mandaten en verkozen posities op alle niveau's zullen daarbij worden ingevuld.