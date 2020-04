Russen mogen tot eind april niet meer naar het werk KVE

02 april 2020

17u35

Bron: Belga 4 Russen moeten tot eind april zoveel mogelijk thuis blijven en mogen niet meer naar het werk. Die maatregel was deze week al in voege, maar president Vladimir Poetin heeft die nu verlengd tot en met 30 april. De situatie in Rusland is ernstig, zei Poetin in zijn tweede televisietoespraak over de coronapandemie.

Het coronavirus begint ook in Rusland stevig om zich heen te grijpen. Officieel waren er donderdag meer dan 3.500 besmettingsgevallen, het merendeel daarvan in Moskou. Er stierven al dertig mensen aan de longziekte. Experts gaan er echter van uit dat de werkelijke cijfers een stuk hoger liggen.

In Moskou en vele andere Russische regio's gelden scherpe mobiliteitsbeperkingen. Russen die een job hebben in niet-essentiële sectoren moeten thuis blijven. Ze mogen alleen nog de woning verlaten om voeding of medicijnen te kopen, of de hond uit te laten. Wie de regels inzake thuisquarantaine aan zijn laars lapt, riskeert strenge straffen, van hoge geldboetes tot celstraffen. Volgens het Kremlin is het redden van mensenlevens belangrijker dan de grote economische schade door de coronacrisis.

Er is ook kritiek op het beleid van Poetin. Rusland stuurt hulp naar landen zoals Italië en de Verenigde Staten, terwijl in eigen land geen ontsmettingsmiddelen, beschermende maskers en kledij te verkrijgen zijn, luidt het. De opinie is ook wijdverspreid dat het staatsapparaat zijn burgers opsluit in hun woningen, uit angst dat het krakkemikkige gezondheidssysteem in mekaar zou klappen.

