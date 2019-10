Russen moderniseren Congolese sporen LH

25 oktober 2019

16u41

Bron: Belga 1 Een Russische onderneming heeft een voorakkoord ondertekend met de Congolese autoriteiten voor de modernisering en uitbouw van het verouderde Congolese spoornet. De ondertekening vond plaats tijdens de eerste Russisch-Afrikaanse top in de Russische stad Sotsji, zo maakte de Russische spoormaatschappij RJD bekend.

Een woordvoerder van de Congolese president Félix Tshisekedi bevestigde het nieuws. Volgens hem gaat het om een project van 500 miljoen dollar (450 miljoen euro).



Tshisekedi nam woensdag en donderdag deel aan de top, samen met 42 andere leiders en meer dan 3.000 deelnemers. Hij zei er te hopen dat een en ander zou leiden tot "de promotie van een Russisch-Afrikaans partnerschap dat voor beide voordelig is". Hij haalde onder meer de modernisering van de infrastructuur in Afrika aan.

Dodelijke ontsporingen

Het Congolese spoornet is 5.000 kilometer lang en dateert nog van de periode dat het land een Belgische kolonie was. Door de slechte staat van de sporen vinden er regelmatig dodelijke ontsporingen plaats.

Volgens Russische media zouden er ook contacten zijn gelegd voor de bouw van een oliepijpleiding in Niger en de bouw van sporen en wegen in Guinee en Congo. Die contacten zouden verlopen via een agentschap van de aan het Kremlin gelinkte zakenman Konstantin Malofejev. Tegen hem lopen Amerikaanse en Europese sancties.



De Verenigde Staten en Oekraïne hebben Malofejev ervan beschuldigd dat hij geholpen zou hebben om de separatisten in het oosten van Oekraïne te financieren.