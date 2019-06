Exclusief voor abonnees Russen laten eerste drijvende kerncentrale te water: “Dit ontwerp kent geen gevaren” Tom Vennink

27 juni 2019

13u17

Bron: de Volkskrant 0 Rusland gaat binnenkort de eerste drijvende kerncentrale ooit te water laten. Doel: verplaatsbare energie opwekken om het noordpoolgebied mee te kunnen koloniseren. Correspondent Tom Vennink krijgt alvast een rondleiding. “Achter deze muur zitten de reactoren.”

Terwijl de splijting van uranium­kernen op gang gebracht wordt aan boord van de eerste drijvende kerncentrale ter wereld, begint er een zoemend geluid te klinken in de gang langs de controlekamer. “Hmm, ik weet ook niet wat dat is”, zegt Vladimir Iriminkoe, een ­senior ingenieur van de centrale. “Misschien water of lucht in een van de buizen.”

Iriminkoe, drie voorlichters en tien journalisten luisteren aandachtig naar het geluid. Aangezien de testen met de kernreactoren plaatsvinden tijdens de rondleiding is het vanwege veiligheidsredenen helaas niet mogelijk om het even te vragen in de controle­kamer, vertelt de ingenieur. Trots vervolgt hij: “Recht achter deze muur zitten de twee reactoren, we zijn nu heel dichtbij.” De kerncentrale deint zachtjes op de golven in de Baai van Kola, een inham van de Barentszee.

Rusland heeft de eerste drijvende kerncentrale gebouwd en viert dat als een nationale overwinning. Amerikaanse wetenschappers hebben plannen voor dergelijke centrales, maar zijn nog niet aan de productiefase begonnen. China wil er twintig bouwen, maar is nog ver van een tewaterlating.

