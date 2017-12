Russen kunnen ons internet lamleggen dankzij hun duikboten FT

07u05

Bron: De Morgen 15 AP Een van de grootste nucleaire duikboten van Rusland, tijdens een oefening in de Barentszzee. Er varen steeds meer Russische duikboten in de Atlantische Oceaan en daar maakt de NAVO zich zorgen om. Op de zeebodem liggen tal van datakabels die de internetverbinding en de communicatie tussen Europa en het Amerikaanse continent verzorgen. Dat schrijft De Morgen.

De Amerikanen merken meer Russische activiteit dan ooit in de buurt van de onderzeese kabels. "Sinds de Koude Oorlog zijn er nooit zoveel duikboten uitgestuurd naar de Atlantische Oceaan", waarschuwt de Amerikaanse admiraal Andrew Lennon in de 'The Washington Post'. Geloofd wordt dat de Russen, dankzij boten die speciaal zijn uitgerust voor de diepzee en ook kernduikboten, de glasvezelkabels op de bodem kunnen vernietigen. Als dat gebeurt, zou de westerse economie kunnen imploderen, klinkt het.

De Amerikanen willen niet zeggen dat de Russen daadwerkelijk al geknoeid hebben, maar het behoort tot de mogelijkheden. De data die massaal over en weer door de kabels worden gestuurd, is een aanlokkelijk doelwit voor de Russen. Er reist met hoge snelheid een pak gevoelige informatie door de kabels, zoals data over internationale handelsverrichtingen en financiële transacties. Als Rusland hard wil toeslaan zonder geweld te gebruiken, moet het de kabels doorknippen.

Werken met satellieten is trouwens geen oplossing, want die zijn trager. De NAVO denkt er nu aan een 'duikbotenhoofdkwartier' in te richten die de boten beter kan monitoren.