Russen halen schouders op over onthulling verdachte van vergiftiging Skripal TTR

28 september 2018

14u48

Bron: Belga 0 Het Kremlin maalt niet om de onthulling in Britse media van de identiteit van de verdachte die de Russische dubbelagent Sergei Skripal zou hebben vergiftigd. "Er is al zoveel verteld over de zaak-Skripal, in Groot-Brittannië en ook in andere landen", zei Kremlin-woordvoerder Dimitri Peskov op een persconferentie. "Niemand raakt eruit wijs wat nieuws is en wat leugens zijn", aldus Peskov volgens het Russische nieuwsagentschap Interfax.

De Britse onderzoekssite Bellingcat meldde deze week dat een verdachte die in Groot-Brittannië verbleef onder de naam Ruslan Bosjirov eigenlijk een Russische kolonel met de naam Anatoli Chepiga was. Volgens Bellingcat heeft de Russische president Vladimir Poetin hem vier jaar geleden de hoogste Russische onderscheiding, de medaille voor "Held van de Russische Federatie", gegeven.



"Dat hebben we gecheckt", zei Peskov aan de journalisten op de persconferentie. "We hebben geen enkele informatie dat iemand met die naam een medaille of eretitel heeft gekregen."

Het Duitse magazine Focus bericht dan weer dat Skripal tot in 2017 voor vier NAVO-inlichtingendiensten zou gewerkt hebben. Hij zou in die periode ook actieve Russische spionnen die voor de inlichtingendienst GRU werkten, verraden hebben, zo meldt het Duitse magazine. Focus baseert zich op informatie van een hoge medewerker van de NAVO-contraspionagedienst Allied Command Counterintelligence (ACCI) in Brussel.