Russen gaan lijk van Vietnamese oud-president Ho Chi Minh na 50 jaar nog eens balsemen AW

20 juni 2019

14u39

Bron: ANP 0 De regering van Vietnam heeft een team van elf Russische experts ingehuurd om het lichaam van de in 1969 gestorven president Ho Chi Minh opnieuw te balsemen. Het lichaam ligt in een mausoleum in de hoofdstad Hanoi.

Daarmee hoopt het land dat het lichaam van Oom Ho, zoals hij door aanhangers liefkozend genoemd wordt, voor toekomstige generaties toonbaar te houden. De resten van Ho liggen in een granieten mausoleum dat lijkt op de plaats in Moskou waar Rusland sinds 1930 het lichaam van Lenin bewaart en tentoonstelt.



Het lichaam van Ho Chi Minh werd kort na zijn dood door Russen gebalsemd en in 1975 in het mausoleum geplaatst. Dat was overigens tegen zijn eigen wens. Ho wilde na zijn dood gecremeerd worden. Zijn as moest worden uitgespreid over Noord- en Zuid-Vietnam.



(Lees verder onder de foto)

Hereniging

Ho, die een sobere levensstijl propageerde, leidde Noord-Vietnam tijdens de oorlog met het door de Verenigde Staten gesteunde zuiden. Hij wordt beschouwd als een van de mensen die het land herenigde.

Sinds de opening bezochten 57 miljoen mensen, onder wie 10 miljoen buitenlanders het mausoleum.