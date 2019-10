Russen drinken veel minder alcohol, en dat hebben ze te danken aan Poetin HR

01 oktober 2019

10u37

Bron: ANP 4 Buitenland Russen drinken minder alcohol. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tussen 2003 en 2016 is het alcoholgebruik in Rusland gedaald met 43 procent. President Vladimir Poetin heeft strengere regels ingevoerd, waardoor het moeilijker is aan alcohol te komen. De WHO ziet dit als de belangrijkste reden van de daling.

“Rusland wordt nog steeds beschouwd als een van de landen waar het meest wordt gedronken”, luidt het rapport. In de jaren negentig, toen Boris Jeltsin de plak zwaaide als president, was er een piek te zien in de sterfgevallen door alcohol. “Maar die trend is de laatste jaren omgebogen”, meldt de WHO. De gemiddelde levensverwachting is in Rusland nog nooit zo hoog geweest met 78 jaar voor vrouwen. Voor mannen is dat 68 jaar, terwijl zij in de jaren negentig nog gemiddeld 57 werden. Het minder drinken van alcohol is daarvan een belangrijke reden.

Strenge regels

Toenmalig president Michail Gorbatsjov voerde in de jaren tachtig een harde campagne tegen alcohol. Hierdoor daalde de alcoholconsumptie tot 1990 flink. Toen de Sovjet-Unie vervolgens viel, steeg de vraag naar alcohol weer explosief. Onder Poetin is dat de kop ingedrukt. Zo mag er tegenwoordig na 23.00 uur geen alcohol meer worden gekocht in Rusland. Daarnaast is gedestilleerde drank duurder geworden en is het verboden reclame te maken voor alcoholische dranken.

