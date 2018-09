Russen die op weg naar gifgaslab werden opgepakt ook verdacht van cyberaanval op dopingbureau ADN

14 september 2018

22u41

Bron: ANP 0 De twee Russische spionnen die dit voorjaar in de Nederlandse stad Den Haag zijn opgepakt, worden ook verdacht van "een cyberaanval" op het wereldantidopingbureau WADA in het Zwitserse Lausanne. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Bern tegenover NRC en de Zwitserse krant Tages-Anzeiger.

WADA meldde in 2016 zelf dat bij een cyberinbraak een grote partij medische gegevens van atleten was buitgemaakt. Volgens het antidopingbureau was de inbraak het werk van de Russische hackersgroep Fancy Bear. De groep wordt in verband gebracht met de Russische militaire veiligheidsdienst GROe, meldt de NRC.

Gisteren meldde NRC dat met de aanhouding van de twee spionnen in Den Haag - medewerkers van de GROe - een diefstal van gegevens uit het Spiez-laboratorium in Zwitserland was voorkomen. Dit lab onderzocht zowel de gifgasaanvallen van het door Rusland gesteunde Syrische regime als de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury.

Eerder vandaag noemde Rusland de berichten dat Nederland twee Russische spionnen heeft opgepakt "simpelweg absurd". Op haar officiële Facebookpagina noemde de Russische ambassade in Zwitserland de meldingen "nog een poging om Ruslandhaat aan te wakkeren".