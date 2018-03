Russen boos op stemverbod in Oekraïne, Frankrijk erkent verkiezing op Krim niet sam

18 maart 2018

16u19

Bron: belga 0 Frankrijk zal de presidentsverkiezing op de Krim niet erkennen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken exact vier jaar na de annexatie van het Oekraïense schiereiland door Moskou. Ondertussen stijgt de spanning tussen Rusland en Oekraïne rond de beslissing van Kiev om de Russen in Oekraïne niet te laten stemmen in de consulaten.

"Vier jaar na de illegale annexatie van de Autonome Republiek de Krim en Sebastopol, blijft Frankrijk sterk aandringen op een volledig herstel van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen de grenzen die internationaal zijn erkend. Het in vraag stellen van de kracht van grenzen is strijdig met het internationaal recht, waaronder de engagementen die Rusland onderschrijft", aldus het ministerie.

De verkiezing valt op de vierde verjaardag van de aanhechting van de Krim, die in maart 2014 werd goedgekeurd door de voornamelijk Russisch sprekende bevolking van het schiereiland. Het referendum werd niet erkend door de internationale gemeenschap.

Oekraïne waarschuwde eergisteren dat kiesgerechtigde Russen geen toegang zouden krijgen tot de consulaten, wat vandaag ook is gebleken. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beslissing "illegaal". "De Russische burgers die hun stem willen uitbrengen, zullen met hun eigen ogen zien wat er hier aan de hand is. Om die reden zou hun stem vanzelfsprekend zijn. Het resultaat van deze beslissing zal nooit voldoening brengen voor de autoriteiten in Kiev", klinkt het.