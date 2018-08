Rusland ziet "economische oorlogsverklaring" in Amerikaanse sancties na vergiftiging ex-spion kg

10 augustus 2018

12u10

Bron: Belga 1 Rusland zal de goedkeuring van een mogelijk tweede pakket Amerikaanse sancties als een "economische oorlogsverklaring" beschouwen en zal daar met al zijn mogelijke middelen tegen reageren, waarschuwt de Russische premier Dimitri Medvedev vandaag. De VS had gisteren nieuwe economische sancties tegen Rusland aangekondigd in een reactie op de aanslag met zenuwgif tegen de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury.

"Als de activiteiten van bepaalde banken of het gebruik van een bepaalde valuta in het gedrang komen, moet je de zaken bij naam noemen: dat is een regelrechte economische oorlogsverklaring", wordt Medvedev geciteerd door het persbureau Interfax. "En we moeten absoluut reageren op deze oorlogsverklaring. Met economische en politieke middelen, en indien nodig met andere middelen", vervolgde Medvedev. "Onze Amerikaanse vrienden moeten dat beseffen".

Medvedev veroordeelde de aankondiging van het eerste pakket Amerikaanse sancties als "ontoelaatbaar", "onvriendelijk" en "illegaal", en beloofde een reactie. Onder andere omvat de reeks sancties een verbod op de export van bepaalde goederen en technologische producten.



Een tweede pakket strafmaatregelen, die door een Amerikaans regeringsfunctionnaris als "draconisch" werd omschreven, zou een start- en landingsverbod van Russische luchtvaartmaatschappijen op Amerikaanse luchthavens of zelfs een opschorting van de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen kunnen bevatten.

"Onderzoek naar Poetins fortuin"

De Russische krant Kommersant schreef woensdag dat de Amerikaanse sancties ook een onderzoek naar het persoonlijke fortuin van president Vladimir Poetin kunnen inhouden en een verbod voor Amerikaanse burgers om de Russische overheidschuld af te kopen. Voorts zouden de grote openbare Russische banken zoals Sberbank, VTB en Gazprombank geviseerd worden, net zoals de sector in koolwaterstof, die van levensbelang is voor de Russische economie.

Recessie

Rusland is sinds de annexatie van de Krim in 2014 aan steeds strengere Westerse sancties onderworpen, wat heeft bijgedragen tot de ineenstorting van de koolwaterstofprijzen die een recessie van twee jaar teweegbracht en waar het land pas eind 2016 van herstelde.

De Verenigde Staten hebben hun arsenaal strafmaatregelen de afgelopen jaren gestaag uitgebreid nadat Rusland werd beschuldigd van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, en ondanks beloften over verzoening van Donald Trump.