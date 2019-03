Rusland zet nucleaire bommenwerpers op de Krim mvdb

18 maart 2019

17u46

Bron: ANP 0 Rusland heeft beslist om strategische Tupolev-bommenwerpers in te zetten op het geannexeerde schiereiland de Krim. De bommenwerpers zijn geschikt om nucleaire bommen af te werpen. Het besluit is een reactie op de plaatsing door de Verenigde Staten van raketverdedigingssystemen in Roemenië.

Rusland is van plan om de bommenwerpers op de luchtmachtbasis Gvardejskoje op de Krim te stationeren, zei Viktor Bondarev, voorzitter van de parlementscommissie voor defensie en veiligheid aan het Russische persbureau RIA .



Rusland annexeerde de Krim van Oekraïne in 2014. President Vladimir Poetin vloog vandaag naar het schiereiland in de Zwarte Zee om de vijfde verjaardag van de annexatie te vieren. Slechts twintig landen wereldwijd erkennen de aansluiting bij Rusland.

