Rusland zet nu ook Belgische diplomaat het land uit na vergiftiging ex-dubbelspion FT

04 april 2018

12u30

Bron: Belga 19

Rusland zet één Belgische diplomaat het land uit. Hij of zij krijgt twee weken de tijd om Rusland te verlaten. Om wie het gaat, is voorlopig niet duidelijk. Al vermoedt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het een medewerker van de ambassade in Moskou betreft.

Eerder beval ons land dat ook één Russische diplomaat zijn koffers moest pakken. België volgde daarmee andere westerse landen die aangekondigd hadden Russische diplomaten uit te wijzen naar aanleiding van de vergiftiging van voormalig dubbelspion Sergej Skripal begin deze maand in het Britse Salisbury. Het Verenigd Koninkrijk houdt Moskou nog altijd verantwoordelijk voor de aanval, nochtans zouden Britse onderzoekers niet met honderd procent zekerheid kunnen zeggen dat het giftige novitsjok daadwerkelijk afkomstig is uit Rusland.

