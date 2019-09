Rusland zegt Maduro verdere hulp toe KVE

25 september 2019

15u23

Bron: Belga 0 In de machtsstrijd tussen regering en oppositie in Venezuela heeft Rusland de omstreden president Nicolas Maduro verdere hulp toegezegd. "Moskou steunt alle legitieme autoriteiten van Venezuela", onderstreepte de Russische president Vladimir Poetin bij een ontmoeting met Maduro. Poetin wil naar eigen zeggen ook de dialoog met de oppositie en de zelfverklaarde interimpresident Juan Guaido een duwtje in de rug geven.

Rusland hoort bij de belangrijkste bondgenoten van Maduro. Het Latijns-Amerikaanse land was ooit rijk, maar zit nu in een zware crisis. Corruptie en wanbeleid hebben de economie doen ineenstorten. Zo'n vier miljoen mensen hebben Venezuela verlaten. Mensenrechtenorganisaties verdenken de politie van willekeurige moordpartijen.

Terwijl de Verenigde Staten in het verleden een militair ingrijpen in de Venezolaanse machtsstrijd niet uitsloten, heeft Rusland altijd gewaarschuwd voor een dergelijke stap. Moskou is er beducht voor dat Washington zich op die manier in de machtsstrijd zou mengen en zijn invloed op het olierijke land zou kunnen uitbouwen. Russische politici roepen telkens weer op de crisis op te lossen via een dialoog tussen regering en oppositie.