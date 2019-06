Rusland zegt dat VS-drone in Iraans luchtruim is neergeschoten KVE

25 juni 2019

14u36

Bron: Belga 0 Rusland heeft zijn bondgenoot Iran verdedigd door te zeggen dat de op 20 juni door Teheran neergehaalde Amerikaanse drone zich in het Iraanse luchtruim bevond.

"Ik heb informatie van het Russische ministerie van Defensie dat deze drone in het Iraanse luchtruim is gelokaliseerd", zei het hoofd van de Russische veiligheidsraad, Nikolaj Patroesjev tegenover journalisten in Jeruzalem. "Wij hebben geen bewijs van het tegendeel". Washington houdt staande dat het onbemande vliegtuig boven internationale wateren naar beneden is geschoten.

Patroesjev verwees beschuldigingen, dat Iran een destabiliseerde kracht in het gebied is, naar de prullenmand en riep de VS en Israël als rivalen van Teheran op nauw samen te werken met Moskou in de strijd tegen terreur in Syrië.

"Iran was en blijft onze bondgenoot en partner", zei Patroesjev. "Elke poging om Teheran voor te stellen als de belangrijkste bedreiging voor de veiligheid in de regio, bovendien in dezelfde categorie als Islamitische Staat of een andere terreurgroep, is onaanvaardbaar voor ons".