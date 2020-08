Rusland zegt dat het nog dit jaar honderdduizenden dosissen van coronavaccin kan produceren kv

03 augustus 2020

18u04

Bron: Belga 0 Rusland verzekerde vandaag dat het binnenkort in staat zal zijn maandelijks honderdduizenden doses vaccins tegen het nieuwe coronavirus te produceren en dat dat er volgend jaar "enkele miljoenen" zullen zijn.

Volgens de Russische minister van Handel Denis Manturov zullen drie biomedische bedrijven vanaf september op industriële schaal een vaccin kunnen produceren dat ontwikkeld werd door het onderzoekslaboratorium Nikolai Gamaleia. "Volgens de eerste schattingen (...) zullen we vanaf dit jaar enkele honderdduizenden doses vaccin per maand kunnen leveren, en vervolgens volgend jaar tot enkele miljoenen", zei hij tegen het agentschap TASS.

Getest op militairen

Het hoofd van het Russische fonds voor directe investeringen, betrokken bij de ontwikkeling, zei vandaag dat de officiële goedkeuring van het vaccin "binnen tien dagen" moet plaatsvinden. "We zullen niet alleen de Verenigde Staten voor zijn, maar ook andere landen. Dit zal het eerste goedgekeurde vaccin tegen het coronavirus zijn", zei Kirill Dmitriev op televisie.



Rusland werkt, net als veel andere landen in de wereld, al maanden aan verschillende vaccinprojecten tegen Covid-19. Het vaccin ontwikkeld door het Gamaleia-centrum gebeurde in samenwerking met het ministerie van Defensie. Volgens het ministerie werden er klinische proeven uitgevoerd op militairen die "duidelijk een immuunreactie vertoonden" tegen het nieuwe coronavirus, "zonder bijwerkingen of afwijkingen".

Tweede prototype

Wetenschappers uitten eerder al hun bezorgdheid over de snelheid van de ontwikkeling van Russische vaccins, in de overtuiging dat bepaalde stappen zijn overgeslagen om het werk onder druk van de autoriteiten te bespoedigen.

Een tweede vaccinprototype wordt ontworpen in het Vector State Research Center in Siberië. De eerste doses worden volgens de autoriteiten in oktober verwacht.

Rusland, de vierde ter wereld wat betreft het aantal besmettingen na de Verenigde Staten, Brazilië en India, verklaarde in april dat het een van de eerste landen wil zijn, zo niet het allereerste, dat een vaccin heeft tegen het virus.