Rusland zal nieuwe Amerikaanse sancties "niet onbeantwoord laten"

07 april 2018

13u14

Bron: DPA, TASS 1 Moskou is van plan duidelijke tegenmaatregelen tegen de VS te treffen, in een reactie op de nieuwe sancties die Washington gisteren heeft aangekondigd. Dat meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De Russen stellen ook het nut van de Amerikaanse sancties in vraag.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigde gisteren sancties aan tegen zeven Russische oligarchen, twaalf bedrijven die ze controleren, en zeventien hoge regeringsfunctionarissen. De sancties komen er volgens Washington wegens "kwaadwillige activiteit in de wereld", onder meer in Oekraïne en Syrië, en Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

In een reactie van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken worden de reacties afgedaan als een drukkingsmiddel dat door Washington ingezet wordt om zijn invloed op andere landen te laten gelden. "De Amerikaanse democratie gaat er duidelijk op achteruit. Het enige dat overblijft is het streven om de wereldwijde Amerikaanse hegemonie ten koste van alles veilig te stellen." Er wordt ook benadrukt dat de nieuwe sancties "niet onbeantwoord" zullen blijven, maar concrete tegenmaatregelen worden nog niet aangekondigd.

Moskou trekt voorts fel van leer tegen het "non-stopgebruik van sancties" door de VS. "We raden Washington aan om komaf te maken met de illusie dat het tegen ons de taal van de sancties kan gebruiken. Omdat de vorige sancties niet het gewenste effect hadden, zijn de politici in Washington terechtgekomen bij een absurditeit waarbij ze trachten ondernemingen te treffen die decennialange banden onderhouden met de VS en duizenden jobs creëren."