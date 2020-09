Rusland zal film in de ruimte maken MDG

24 september 2020

14u51

Bron: Belga 0 Rusland zal volgend jaar een speelfilm in de ruimte maken, meteen een primeur in de ruimtevaart. Dit heeft het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos donderdag bekendgemaakt.

De film heeft als voorlopige werktitel ‘Uitdaging’. Bedoeling is ruimtevaart populairder te maken in Rusland en men wil ook het het beroep van kosmonaut "heroïseren". De acteurs zullen in de herfst van 2021 met een Russische Sojoez-capsule naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) vliegen.

Voor de film hebben Roscosmos, de staatstelevisiezender Perwy Kanal en de studio Black and White de handen in elkaar geslagen. Regisseur wordt Klim Sjimpenko.



De betrokkenen buigen zich momenteel over de plot, de technische mogelijkheden en de cast. Voor de keuze van de acteurs komt er een wedstrijd.

Training

In de regel hebben ruimtevaarders een gedegen training nodig. Talrijke kosmonauten hebben evenwel reeds aangegeven geen bedenkingen te hebben bij het sturen van acteurs naar het ISS. Er zijn al ruimtetoeristen geweest, dus acteurs kan ook, luidt de redenering.

Ook de VS plannen een film in de ruimte. Hollywoodster Tom Cruise zal één van de hoofdrollen spelen.

