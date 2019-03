Rusland wuift Trumps verzoek om Venezuela te verlaten weg AW

28 maart 2019

12u07

Bron: AD.nl 2 Het Kremlin heeft het verzoek van de Amerikaanse president Donald Trump om Venezuela te verlaten, naast zich neergelegd. De Russen zeggen zelf dat ze volledig in hun recht staan met hun hulp aan het Zuid-Amerikaanse land. Bovendien zouden de aanwezige Russische militairen niet deelnemen aan militaire operaties.

De Russische militairen zijn louter in Venezuela om de militaire samenwerking te bespreken, zo citeerde het Russische persbureau Interfax een militaire Venezolaanse attaché. Venezolaanse media meldden begin deze week dat zondag twee vliegtuigen van de Russische luchtmacht met aan boord bijna 100 militairen en veel materieel waren geland op de internationale luchthaven bij de hoofdstad Caracas.



De Verenigde Staten waren er als de kippen bij en riepen Moskou op om de Russische troepen terug te trekken uit Venezuela. De Amerikaanse president Donald Trump zei nog dat hij “alle opties'' in overweging zal nemen om ervoor te zorgen dat dat gebeurt. “De Verenigde Staten zullen niet passief toekijken wanneer Rusland doorgaat met het verhogen van de spanningen”, liet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo nog weten.



De Russische ambassade in Caracas liet maandag weten dat er ‘niets geheimzinnigs’ aan de aanwezige troepen was. De aanwezigheid van de Russische militairen zouden slechts een onderdeel zijn van overeenkomsten tussen Moskou en de Venezolaanse president Nicolas Maduro.



