Rusland wilde volgens Franse minister van Defensie satelliet aftappen: "Je buren afluisteren is spionage" AW

07 september 2018

17u50

Bron: ANP, Belga 1 Rusland heeft vorig jaar mogelijk geprobeerd een Franse satelliet voor geheime communicatie af te tappen. "Spionage'', zei de Franse minister van Defensie Florence Parly.

Volgens Parly gebeurde dat op ongeveer 36.000 kilometer afstand van de aarde. "Terwijl Athena-Fidus rustig boven de Aarde zweefde, kwam een andere satelliet dichtbij, een beetje te dichtbij", zo vertelde Parly. "Het was zo dichtbij dat men echt zou kunnen geloven dat hij onze communicatie wou onderscheppen. Je buren proberen afluisteren: dat is niet enkel onvriendelijk, dat noemt men spionage."



Het zou om de satelliet Louch-Olymp. De minister voegde eraan toe dat de Franse diensten de satelliet tijdig in de gaten hadden en de nodige voorzorgen namen. Frankrijk bleef de satelliet de daaropvolgende maanden observeren en stelde nog meer verdachte manoeuvres vast, aldus Parly. "We zijn in gevaar. De belangen zijn groot", besluit Parly. Bovendien zou niet enkel Rusland agressiever worden in de ruimte, maar ook de Verenigde Staten en China houden zich niet altijd aan de regels.

Ruimtedefensiestrategie

De Franse president Emmanuel Macron wil volgend jaar een "ruimtedefensiestrategie" op poten zetten. Experts van het ministerie van Defensie moeten tegen november voorstellen op tafel leggen.

VS waarschuwden voor "abnormaal gedrag"

Onlangs hadden ook de Verenigde Staten zelf nog gewaarschuwd voor "het zeer abnormale gedrag" van een "ruimtetuig" dat in oktober 2017 door Rusland werd ontplooid.