Rusland wil weten waar CIA-spion is na jarenlange opdracht in regeringskringen ttr

12 september 2019

16u48

Bron: anp 0 Moskou wil weten waar de Amerikaanse spion is die in regeringskringen in Moskou actief was en in 2017 naar de VS werd gehaald. Moskou heeft de VS via Interpol verzocht om opheldering over zijn verblijfplaats.

Amerikaanse media meldden eerder deze week dat de VS de man naar Amerika hadden gehaald. De Russische krant Kommersant meldde later dat het om ene Oleg Smolenkov gaat. Die zou samen met zijn vrouw en drie kinderen zijn verdwenen toen hij op vakantie was in Montenegro in juni 2017.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde vandaag dat justitie in Rusland al een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak had geopend. Via de media had het ontdekt dat de man met zijn familie in de VS zou zijn. "Natuurlijk controleren we deze informatie via de passende kanalen".

Risico

De spion, die meer dan tien jaar actief was in het Kremlin, was erin geslaagd zich op te werken tot de absolute top. CNN meldde dat hij niet tot de kring van intimi van Poetin behoorde, maar wel de rechtstreekse toegang had tot de president. Zo zou hij naar verluidt foto’s hebben gemaakt van document die op het bureau van Poetin lagen.

Het voorstel de spion uit Rusland weg te halen kwam er uit vrees dat zijn identiteit onthuld zou worden. Concreet zou die beslissing gevallen zijn na een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov in het Witte Huis. Tijdens dat overleg zou Trump hoogst vertrouwelijke informatie hebben gelost tegenover de Russische minister, waardoor de CIA het potentiële risico op ontdekking van de spion te groot achtte.