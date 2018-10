Rusland wil raketten testen voor Noorse kust, waar NAVO grote oefeningen houdt mvdb

30 oktober 2018

14u21

Rusland heeft zijn intentie bekendgemaakt deze week raketten te willen testen voor de kust van Noorwegen, in een zone waar de NAVO zijn grootste militaire oefeningen houdt sinds het einde van de Koude Oorlog. Dat zei NAVO-baas Jens Stoltenberg. Hij ontdeed de Russische aankondiging wel van zijn dramatisch karakter.

"We zijn vorige week verwittigd van geplande Russische rakettests voor de kust hier", verklaarde de secretaris-generaal tijdens een bezoek aan het westen van Noorwegen. Daar vindt momenteel de oefening "Trident Juncture 18" plaats.



"Ik verwacht van Rusland dat ze zich op een professionele manier gedragen", zei hij. "We zullen natuurlijk van dichtbij volgen wat Rusland doet, maar ze opereren op internationale wateren en ze hebben ons op de normale manier verwittigd.”



Avinor, het agentschap dat belast is voor de Noorse luchthavens, bevestigde dat Rusland een verwittiging had gestuurd voor de lanceringen, die voorzien zijn van 1 tot en met 3 november in de Noorse Zee.

“Niets dramatisch”

Het gebied overlapt deels met de zone waar Trident Juncture plaatsvindt van 25 oktober tot en met 7 november. "Dat zal onze plannen niet veranderen", zei Stoltenberg. Een woordvoerder van Avinor onderstreepte dat het om een normale procedure gaat. Dergelijke zaken gebeuren weliswaar niet vaak, maar "er is niets dramatisch".

Aan de oefening nemen zowat 50.000 soldaten uit de 29 NAVO-lidstaten en partnerlanden Finland en Zweden deel. België stuurde zowat 450 soldaten. Rusland was uitgenodigd om de oefeningen bij te wonen. De oefening gaat uit van een scenario waarbij artikel 5 van het NAVO-verdrag wordt ingeroepen en er collectief gereageerd wordt na een aanval op een of meer leden.