Rusland wil met VS samenwerken om Syrische vluchtelingen naar huis te doen terugkeren Redactie

20 juli 2018

21u43

Bron: Belga 0 Rusland heeft aan de VS voorgesteld om samen te werken om ervoor te zorgen dat Syrische vluchtelingen weer naar huis kunnen terugkeren. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie verklaard.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bevestigt dat Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin tijdens hun ontmoeting in de Finse hoofdstad Helsinki gesproken hebben over een mogelijke terugkeer van Syrische vluchtelingen naar hun thuisland. "Er waren discussies tussen president Trump en president Poetin over de situatie in Syrië en hoe we de vluchtelingen weer naar huis kunnen laten terugkeren", aldus Pompeo. "Het is belangrijk voor de wereld dat deze vluchtelingen weer naar huis thuisland kunnen gaan als de tijd rijp is."

Pompeo voegt nog toe dat er in verband met Syrië nog veel werk aan de winkel is. "De VS willen daaraan zeker hun bijdrage leveren", zegt hij.

Werkgroep

Moskou stelt voor om een gezamenlijk plan voor te bereiden over de terugkeer van de vluchtelingen die nu in Jordanië of Libanon verblijven, naar de regio's waar ze voor de oorlog woonden. Om dat plan op te stellen wil Rusland een werkgroep oprichten met Russen, Amerikanen en Jordaniërs op de basis van het Russisch-Jordaanse coördinatiecentrum in Amman, en een gelijkaardige groep samen te stellen in Libanon. Volgens Pompeo bekijken de Amerikanen het Russische voorstel.