Rusland wil goedkeuring covidvaccin tegen midden augustus

30 juli 2020

13u35

Bron: CNN, De Specialist 12 Rusland is van plan om binnen twee weken als eerste ter wereld een vaccin tegen Covid-19 goed te keuren. Dat meldt CNN op basis van Russische functionarissen. Het vaccin wordt ontwikkeld door het Gamaleya Instituut in Moskou en zal, nadat het is goedgekeurd, voor publiek gebruik als eerste worden aangeboden aan eerstelijns gezondheidswerkers.

Rusland mikt op 10 augustus of eerder om het vaccin goed te keuren - ondanks bezorgdheid over de veiligheid en effectiviteit van het middel en de vraag of het land geen essentiële stappen heeft overgeslagen bij de ontwikkeling van het medicijn.

“Het is een Spoetnik-moment”, zegt Kirill Dmitriev, hoofd van het Russische staatsinvesteringsfonds dat het Russische vaccinonderzoek financiert, verwijzend naar de succesvolle lancering van ‘s werelds eerste satelliet door de Sovjet-Unie in 1957. “Amerikanen waren verrast toen ze het geluid van Spoetnik hoorden. Hetzelfde geldt voor dit vaccin. Rusland zal de eerste zijn.”

Twijfels

Rusland heeft volgens CNN echter geen wetenschappelijke data vrijgegeven over de vaccinproeven, waardoor de veiligheid of effectiviteit van het middel niet geverifieerd kan worden. Ook bestaat twijfel of de tests op mensen volledig zijn. Het ministerie van Defensie laat echter weten dat Russische soldaten zich daarvoor als vrijwilligers beschikbaar hebben gesteld. Ook zou het labteam het vaccin op zichzelf getest hebben, zonder last van bijwerkingen gekregen te hebben. Dat verklaarde onderzoeksdirecteur Alexander Ginzburg aan staatspersbureau TASS.

Ruslands haast om als eerste met een vaccin te komen, is volgens critici te wijten aan zware druk uit het Kremlin: Poetin zou zijn land maar al te graag als wetenschappelijke wereldmacht op de kaart willen zetten.

“Aangepaste versie van bestaand vaccin”

Russische wetenschappers beweren echter dat het vaccin zo snel ontwikkeld is doordat het een aangepaste versie is van een reeds bestaand vaccin. Ook in andere landen worden bestaande vaccins vaak gebruikt als uitgangspunt om een nieuw vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen.

Volgens Russische functionarissen wordt het vaccin versneld door de controleprocessen geleid vanwege de globale pandemie en om de coronaproblematiek binnen de eigen landsgrenzen op te vangen. Het land telt inmiddels meer dan 800.000 besmettingen met het virus.