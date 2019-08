Rusland wil geen Youtube-advertenties voor filmpjes over regeringsprotesten

FVI

11 augustus 2019

17u21

Bron: Belga

2

De Russische staatscommunicatiewaakhond Roskomnadzor heeft techreus Google in een brief gevraagd te stoppen met op Youtube video's te adverteren van de "niet toegelaten" protesten tegen de regering en de gewelddadige arrestaties. Mocht Google niet op het verzoek reageren, dan zal Moskou dit beschouwen als een vijandige inmenging in zijn soevereine zaken en maatregelen nemen.