Rusland wil geen raketten plaatsen in Europa, "tenzij VS dat doet"

05 juli 2019

17u09

Bron: Belga 0 Rusland is niet van plan om na het beëindigen van het INF-verdrag opnieuw raketsystemen in Europa te plaatsen, tenzij de Verenigde Staten dat wel zullen doen . Dat heeft de permanente Russische afvaardiging bij de NAVO vandaag laten weten na afloop van de NAVO-Rusland Raad.

"We zijn niet van plan dergelijke wapens te plaatsen in Europa en in andere regio's waar geen Amerikaanse korte- en middellangeafstandsraketten opgesteld staan of zullen worden opgesteld", zo staat in de Russische mededeling.



De ambassadeurs van de NAVO hebben vandaag met hun Russische collega samengezeten om de onderlinge relaties te bespreken. Een van de hoofdthema's op de vergadering was het INF-verdrag (‘Intermediate Range Nuclear Forces’ of nucleaire middellangeafstandssystemen) uit 1987, dat Washington en Moskou verplichtte om al hun kernraketten en kruisraketten te vernietigen die een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer hadden.



Washington heeft aangekondigd dat het zich vanaf 2 augustus terugtrekt, omdat Moskou het verdrag zou schenden. Ook Rusland heeft zijn terugtrekking aangekondigd.

Schuld

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, had na afloop verklaard dat het moeilijk wordt om het verdrag te "redden", aangezien Rusland niet van plan lijkt het INF na te leven. De NAVO-topman wees in zijn verklaringen duidelijk Moskou met de vinger.



Maar Rusland schuift in een reactie de schuld van zich af en wijst erop dat de VS als eerste had aangekondigd zich terug te trekken uit de overeenkomst. "De bijeenkomst van de NAVO-Rusland Raad focuste op de veiligheidssituatie in Europa, in de context van de door de VS aangekondigde terugtrekking uit het INF-verdrag op 2 augustus", zo staat in de mededeling. "De pogingen om Rusland de schuld te geven voor het ter ziele gaan van INF zijn niet gerechtvaardigd."