Rusland wil geen nieuwe sancties tegen Noord-Korea: "VS doen er alles aan om Kim Jong-Un te provoceren"

Bron: Belga 0 ANP De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov. Rusland staat negatief tegenover nieuwe sancties tegen het Noord-Koreaanse regime. De pogingen om Pyongyang te bestraffen voor het raketprogramma "zijn uitgeput", zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. De Amerikaanse president Donald Trump had nieuwe sancties aangekondigd. De VS vroegen ook aan China om te stoppen met olieleveringen aan Noord-Korea, maar Peking reageert terughoudend.

Moskou roept op tot onderhandelingen en beschuldigt Washington ervan Noord-Korea te willen uitdagen. "Het lijkt erop dat ze alles opzettelijk hebben gedaan, om (de Noord-Koreaanse leider) Kim Jong-Un de controle te doen verliezen en een andere wanhopige zet te doen", aldus Lavrov. "Als zij (de VS) een voorwendsel zoeken om Noord-Korea te vernietigen, moeten ze dat openlijk zeggen." Dan zal Moskou beslissen hoe te reageren, aldus nog de minister.

Chinese olieleveringen

Na de Noord-Koreaanse test van een nieuwe intercontinentale raket hebben de Verenigde Staten van China geëist dat het zijn olieleveringen aan buurland Noord-Korea zou stoppen. Peking is terughoudend. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de Chinese regering er zich steeds voor heeft ingezet om de sancties om te zetten die de VN-Veiligheidsraad heeft beslist.

Dialoog

Ook China pleit voor "onderhandeling en dialoog" om het conflict te regelen. Een militaire interventie is geen oplossing, klinkt het. In overeenstemming met de huidige VN-sancties, beperkte Peking al de olieleveringen aan Noord-Korea in oktober, maar schortte het land die niet volledig op.

