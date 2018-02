Rusland wil dat buitenlandse mogendheden dialoog met Syrisch regime opstarten KVE

21 februari 2018

15u39

Bron: Belga 0 Alle buitenlandse mogendheden die betrokken zijn bij de oorlog in Syrië moeten vredesgeprekken opstarten met de regering in Damascus. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov vandaag verklaard.

"Het is belangrijk dat, zonder uitzondering, alle buitenlandse spelers, het belang erkennen van het opstarten van een dialoog met de Syrische regering", zo verklaarde Lavrov vanuit Slovenië aan journalisten van het Russische persbureau Interfax.

De oproep van Lavrov komt er nadat Turkije Afrin en andere delen van Noord-Syrië was binnengevallen, om op te treden tegen de Koerdische YPG-milities die de regio controleren. Gisteren waren ook Syrische regeringstroepen het gebied binnengedrongen om de Koerden te ondersteunen, waardoor een verdere escalatie van het conflict dreigt. Ankara heeft vandaag namelijk nog benadrukt dat het iedereen die de Koerden steunt als een "legitiem doelwit" ziet.

Lavrov roept Turkije nu op tot dringend overleg met de Syrische regering. Ze moeten een oplossing vinden voor de Koerdische territoriale claims in het noorden van Syrië. Volgens hem moet het conflict in Afrin ontmijnd worden door "het principe van soevereiniteit en territoriale integriteit van de Syrische republiek" in acht te nemen.