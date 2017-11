Rusland wijst VN-ontwerpresolutie van de VS over Syrië van de hand LB

16u20

Bron: Belga 0 EPA Russisch minister van Buitenlandse Zaken Segej Lavrov.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft een VN-ontwerpresolutie van de Verenigde Staten over het conflict in Syrië van de hand gewezen en in plaats daarvan een document van Moskou voorgesteld. "De Amerikaanse resolutie maakt geen schijn van een kans aangenomen te worden", zei Lavrov in Moskou.

De VN-Veiligheidsraad wil vandaag in New York stemmen over een verlenging van het onderzoek over het gebruik van chemische wapens tijdens de Syrische burgeroorlog. Het mandaat van het Joint Investigative Mechanism (JIM) verstrijkt om middernacht. Het JIM, een ploeg van de Verenigde Naties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), beschuldigt de Syrische regering van het gebruik van zenuwgas. Rusland, de bondgenoot van Syrië, heeft kritiek op de procedure van de experten.

Lavrov zei dat het Amerikaans ontwerp enkel de status quo wil handhaven en niets veranderen. Rusland acht enige correcties in het ontwerp belangrijk. "Welke correcties dat zijn, hebben we concreet in onze ontwerpresolutie uitgelegd", zei hij volgens het persbureau Interfax. Een afwijzing van het Russische voorstel zal door Moskou geïnterpreteerd worden als een poging van het Westen om de chemische wapencontrole in Syrië als een manipulatief instrument te gebruiken, aldus Lavrov.