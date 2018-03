Rusland wijst twee Nederlandse diplomaten uit

TTR

30 maart 2018

14u24

Bron: Belga

2

Rusland gaat twee Nederlandse diplomaten uitwijzen. Dat heeft de Nederlandse ambassadeur in Moskou gemeld. Rusland heeft bovendien de ambassadeurs ontboden van een tiental landen, aldus de internationale pers. Het zou al zeker gaan om de ambassadeurs van Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Polen, Litouwen, Letland, Slovakije, Oekraïne en Tsjechië. Persagentschap Reuters meldt dat ook de Belgische ambassadeur ontboden is, maar volgens het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken is daar voorlopig nog geen sprake van.