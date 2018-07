Rusland wijst Trumps kritiek op Nord Stream af Redactie

12 juli 2018

16u28

Bron: DPA/AFP 0 Het Kremlin heeft de kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump op de gasleiding Nord Stream afgewezen.

"Al verschillende keren hebben we gezegd dat Nord Stream 1 en 2 louter commerciële projecten zijn, die de belangen dienen van zowel de gasbedrijven als de kopers ervan in West-Europa", aldus Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov.

Net voor de start van de tweedaagse NAVO-top in Brussel had Trump uitgehaald naar Duitsland, dat door een grote deal te sluiten over Nord Stream 2 "compleet gecontroleerd" zou worden door Rusland.

Afhankelijk van Rusland

Peskov wees erop dat de gasleiding voor stabiliteit zorgt tussen de twee landen door economische samenwerking. "Zulke bevoorrading leidt niet tot afhankelijkheid van een land van een ander, maar eerder complete onderlinge afhankelijkheid." Ook Duits bondskanselier Angela Merkel wees de Amerikaanse kritiek al af.

Op deze gasleiding kwam al meermaals kritiek, ook in Europa, uit vrees voor een grotere afhankelijkheid van Rusland. De Verenigde Staten azen ook op de Europese markt. Nord Stream 2, met een capaciteit van 55 miljard kubieke meter gas per jaar, moet eind volgend jaar in werking treden. Peskov noemt kritiek op Nord Stream "oneerlijke concurrentie".

Met Nord Stream ontwijkt Rusland ook Oekraïne, een land waarmee de banden bijzonder slecht zijn.

Ontmoeting Trump-Poetin

Maandag ontmoet Trump zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Hoewel Trump dat zelf anders ziet, wordt verwacht dat het een moeilijk gesprek zal worden vanwege de vele meningsverschillen tussen Moskou en Washington. "Maar er is amper iets dat die top nog gecompliceerder kan maken", aldus Peskov.



Trump, nu anderhalf jaar aan de macht, en Poetin, eerder dit jaar herkozen voor zijn vierde ambtstermijn, hebben al herhaaldelijk gezegd dat ze de banden tussen de twee landen willen verbeteren. De top van volgende week, in Helsinki, wordt echter de eerste echte ontmoeting tussen de twee. Eerder zagen ze elkaar al in de marge van een internationale top.