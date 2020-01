Rusland wapent zich met satellieten die Iran in de gaten moeten houden AW

09 januari 2020

17u24

Bron: Belga 4 Gealarmeerd door de recente gebeurtenissen in Irak en Iran is het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos van plan om de zware middelen in te zetten: satellieten. Zo heeft het Russische staatspersbureau Sputnik News vandaag gemeld.

In het bijzonder zullen de Russische satellieten Iran in de gaten houden na de recente raketaanval in Irak en de crash van een Oekraïense Boeing in Teheran, aldus Sputnik, dat een communiqué van Roscosmos aanhaalt. Bovendien wil het ruimtevaartbureau een oogje werpen op de bosbranden in Australië, overstromingen in Indonesië, Israël en Venetië, als voorbeelden van natuurrampen.

Op de gezaghebbende website space.com is ook een satellietfoto te zien van de schade die de Iraanse raketaanval op de militaire basis Ain al-Asad heeft veroorzaakt.

