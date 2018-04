Rusland waarschuwt Westen: "Denk goed na over bedreigen van Syrië", Trump voorspelt nu toch snelle beslissing KV TT ADN

12 april 2018

16u45

Bron: AFP, Reuters, ANP, Belga 267 Rusland heeft het Westen vandaag opgeroepen om “goed na te denken” over bedreigingen aan het adres van Syrië. Het Kremlin reageert daarmee op de uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron en de Amerikaanse president Donald Trump die beloven actie te ondernemen als blijkt dat het Syrische regime inderdaad achter de gifaanval van voorbije zaterdag zit. Ondertussen zegt Trump toch weer dat er "snel" beslissingen zullen vallen.

“We roepen de leden van de internationale gemeenschap op om ernstig na te denken over de consequenties van dergelijke beschuldigingen, dreigementen en vooral acties”, zei Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. “Niemand heeft de leiders van het Westen de toestemming gegeven om de rol van wereldpolitie op zich te nemen – tegelijkertijd onderzoeker, aanklager, rechter en uitvoerder”, zei ze tijdens een persbriefing. “Onze positie is perfect duidelijk en afgelijnd. We willen geen escalatie.”

"Maar we willen ook geen leugenachtige aantijgingen ondersteunen", zo zei ze. Zakharova omschreef de beschuldigingen van het Westen dat de Syrische regering chemische wapens tegen burgers heeft ingezet als onterecht. "We hopen dat onze partners verstandig genoeg zijn om naar de basisprincipes van de rechtsstaat terug te keren". Amerikaanse dreigingen van een aanval op Syrië noemde ze een aanfluiting van de regels van de Verenigde Naties. Ze trad niet in detail.

Het Kremlin deelde mee dat president Vladimir Poetin in een telefoongesprek met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan over de situatie in Syrië heeft overlegd. Poetin uitte zijn bezorgdheid over de gespannen toestand in Syrië en riep op tot een activering van het politieke proces in het conflict.

"Nooit gezegd wanneer aanval zou zijn"

De Franse president Emmanuel Macron liet eerder vandaag verstaan dat er bewijzen zijn dat het regime van de Syrische president Bashar al-Assad achter de chemische aanval zit. Daarbij kwamen in Douma tientallen burgers, waaronder ook kinderen, om het leven. Macron liet verstaan dat Frankrijk “ten gepaste tijde” zal reageren.

Eerder deze week zei de Amerikaanse president Donald Trump al dat Syrië zich mag verwachten aan een raketaanval als vergelding voor de gifaanval van het voorbije weekend. Vandaag leek hij echter gas terug te nemen: “Ik heb nooit gezegd wanneer de aanval op Syrië zou doorgaan. Zou heel snel kunnen zijn of helemaal niet zo snel.”

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Later op de dag zei Trump dan weer plots dat er "snel" beslissingen genomen zullen worden. Vandaag nog vindt er een vergadering plaats van de Amerikaanse nationale veiligheidsraad, waar ook minister van Defensie James Mattis bij zit. "Wij zullen zeer ernstig en van heel nabij de situatie bekijken. We zullen zien wat er gebeurt (...). Het is te erg dat de wereld ons in zo een positie brengt", aldus het Amerikaanse staatshoofd.

Duitsland zal niet deelnemen aan militaire aanvallen op Syrië, laat de Duitse bondskanselier Angela Merkel weten, al steunt het land zijn bondgenoten wel. De Britse premier Theresa May heeft met spoed haar kabinet bijeengeroepen voor een vergadering om de eventuele stappen tegen Syrië te bespreken.